14:19 06 февраля Киев, Украина

В россии запланировали проведение "региональных выборов" на временно оккупированных территориях Украины, подвергшихся попыткам аннексии со стороны рф, на 10 сентября 2023 года.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки. Соответствующее заявление сделала глава совета федерации рф валентина матвиенко 1 февраля, отмечают британские разведчики.

"Проведение выборов в тот же день голосования, которое запланировано по всей россии, подчеркивает стремление руководства рф представить территории как неотъемлемые части федерации", - говорится в отчете британской разведки.

Это произошло после продолжения усилий по “русификации” оккупированных территорий, которые включают в себя пересмотр систем образования, связи и транспорта, отмечают в британской разведке.



На фоне отсутствия демократического выбора больше на выборах регионального уровня в россии, так называемые лидеры рф будут использовать региональные выборы как оправдание оккупации, отметили в британской разведке.