В россии запланировали проведение "региональных выборов" на временно оккупированных территориях Украины, подвергшихся попыткам аннексии со стороны рф, на 10 сентября 2023 года.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки. Соответствующее заявление сделала глава совета федерации рф валентина матвиенко 1 февраля, отмечают британские разведчики.
Это произошло после продолжения усилий по “русификации” оккупированных территорий, которые включают в себя пересмотр систем образования, связи и транспорта, отмечают в британской разведке.
На фоне отсутствия демократического выбора больше на выборах регионального уровня в россии, так называемые лидеры рф будут использовать региональные выборы как оправдание оккупации, отметили в британской разведке.
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