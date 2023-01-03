Рф планирует провести мобилизацию на юге Украины - ЦНС

10:04 03 января Киев, Украина

Страна-агрессор россия планирует новую волну мобилизации, которая коснется жителей захваченных территорий, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

“Несмотря на заявления высшего руководства, враг не прекращает “частичную мобилизацию”, которая на самом деле является масштабной и не имеет исключений. В начале 2023 года враг планирует новую волну, и она будет относиться к жителям временно оккупированного юга”, — говорится в сообщении.

По данным ЦНС, пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ рф и изоляции страны. В то же время, будут усилены мобилизационные мероприятия. На то призывать планируют владельцев российского паспорта, ведь никаких исключений для "новых регионов рф" в кремле не будет, отметили в ЦНС.