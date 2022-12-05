Рф планирует новую волну мобилизации в январе-феврале - ЦНС

15:43 05 декабря Киев, Украина

Кремль намерен провести новую волну мобилизации в январе-феврале. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Начало функционирования новой системы учета военнообязанных запланировано на февраль 2023 года. Приблизительно на это время ожидается также начало новой волны мобилизации в рф, которая должна пройти под пропагандистским лозунгом "войны против коллективного Запада". Кремль пытается накопить новые силы до весны 2023 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным Генштаба ВСУ, кремль считает, что для победы над Украиной необходимо задействовать пять млн военнослужащих, что и вызывает необходимость внедрения более жесткой системы учета военнообязанных.

"Накопление таких сил выглядит сомнительно. Сейчас Минобороны рф не располагает необходимыми ресурсами для обеспечения такого количества военных. Поэтому манипуляции цифрой в пять млн являются одним из элементов психологического давления на украинцев", - считают в Центре национального сопротивления.



Там утверждают, что это свидетельствует о том, что путин не заинтересован в завершении войны.