РФ перебросила элитное танковое подразделение на Луганщину для обороны - британская разведка
12:32 08 декабря Киев, Украина
Россия использует 1-ю гвардейскую танковую армию, понесшую значительные потери во время отступления из Харьковщины в сентябре 2022 года, для обороны города Сватово
, что на Луганщине.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
"Подразделения 1-й гвардейской танковой армии (1 ГТА) россии, вероятно, развернуты на линии обороны вблизи города Сватово Луганской области", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что предсказуемо элитная 1 ГТА понесла значительные потери в начале войны, в частности, во время бегства из Харьковской области в сентябре 2022 года.
"Теперь она, вероятно, была частично усилена мобилизованными резервистами, хотя и остается значительно меньше разрешенной численности более 25 000 человек", — считают аналитики.
При этом россия завершила почти непрерывную систему траншей вдоль 60 км между Сватовой и российской границей.
"Несмотря на продолжительность этих работ, глубина оборонных сооружений остается неясной. Эффективность оборонных операций 1 ГТА и других формирований будет в значительной степени зависеть от объема взаимно поддерживаемых запасных позиций", — добавили в Минобороны королевства.
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