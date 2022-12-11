РФ перебросила элитное танковое подразделение на Луганщину для обороны - британская разведка

12:32 08 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. Россия использует 1-ю гвардейскую танковую армию, понесшую значительные потери во время отступления из Харьковщины в сентябре 2022 года, для обороны города Сватово , что на Луганщине.Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Подразделения 1-й гвардейской танковой армии (1 ГТА) россии, вероятно, развернуты на линии обороны вблизи города Сватово Луганской области", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что предсказуемо элитная 1 ГТА понесла значительные потери в начале войны, в частности, во время бегства из Харьковской области в сентябре 2022 года.

"Теперь она, вероятно, была частично усилена мобилизованными резервистами, хотя и остается значительно меньше разрешенной численности более 25 000 человек", — считают аналитики.

При этом россия завершила почти непрерывную систему траншей вдоль 60 км между Сватовой и российской границей.