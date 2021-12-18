РФ отрицает желание присоединить территорию Донбасса

В планы России не входит присоединение территории оккупированного Донбасса, сказал Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак
Ранее о такой перспективе заявлял экс-премьер-министр ДНР Александр Бородай.
Также замглавы администрации президента сказал, что постоянные безрезультатные переговоры по поводу статуса Л/ДНР часто напоминают "театр абсурда".
Напомним, что сегодня в ходе обсуждения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с российской стороной на заседании ТКГ в очередной раз не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле, не говоря уже о других принципиальных статьях, по которым "вряд ли возможно в принципе договориться".
Россия настаивала на том, чтобы Украины предоставила проект по особому статусу Донбасса до 6 июля.
Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что никто и ничего не может требовать от Украины на международной арене, включая принятие закона "Об особом статусе Донбасса".
Россия настаивала на том, чтобы Украины предоставила проект по особому статусу Донбасса до 6 июля.
Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что никто и ничего не может требовать от Украины на международной арене, включая принятие закона "Об особом статусе Донбасса".
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