РФ отрицает желание присоединить территорию Донбасса

15:45 09 Июль Киев, Украина

В планы России не входит присоединение территории оккупированного Донбасса, сказал Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак

Ранее о такой перспективе заявлял экс-премьер-министр ДНР Александр Бородай.

"Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", — подчеркнул Козак, добавив, что Россия надеется на мирное политическое урегулирование конфликта, потому что у страны свой интерес. Даже временно остановленный конфликт на юго-западных границах РФ точно не нужен.

Также замглавы администрации президента сказал, что постоянные безрезультатные переговоры по поводу статуса Л/ДНР часто напоминают "театр абсурда".

"А ведь время неумолимо. Конфликту уже шесть лет. Бесполезные, безрезультативные длительные переговоры только увеличивают пропасть между жителями Донбасса и властями Украины. Очевидно, что с течением времени ее сокращать будет все сложнее", — отметил он.

Напомним, что сегодня в ходе обсуждения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с российской стороной на заседании ТКГ в очередной раз не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле, не говоря уже о других принципиальных статьях, по которым "вряд ли возможно в принципе договориться".



Россия настаивала на том, чтобы Украины предоставила проект по особому статусу Донбасса до 6 июля.



Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что никто и ничего не может требовать от Украины на международной арене, включая принятие закона "Об особом статусе Донбасса".