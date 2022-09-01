Рф отправляет колонны своей техники из Крыма в Херсонскую область - облсовет

15:51 30 августа Киев, Украина

Россия формирует большие колонны техники в Крыму и отправляет их в сторону Херсонской области. ВСУ бьет по мостам, чтобы эта техника не доехала к линии фронта.

Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире 24 канала, опубликованном на своей Facebook-странице во вторник, 30 августа.

«Россияне формируют большие колонны техники в Крыму и отправляют в сторону временно оккупированной Херсонщины. Важно, чтобы эту технику не перебросили к линии фронта. И вот мы наблюдаем – снова четкие прилеты по Антоновскому мосту», - отметил он.

В настоящее время очень важна «корректировка» транспортных артерий, чтобы эту технику не перебросили на правый берег, отметил народный избранник.