Рф отправила в Сирию краденую кукурузу. Украина просит Ливан не впускать судно

Украина направила Ливану дипломатическую ноту, в которой попросила запретить сирийскому государственному грузовому судну, перевозящему, вероятно, краденую украинскую кукурузу, зайти в ливанский порт Триполи.
Об этом пишет агентство Reuters.
Украинские чиновники в комментарии Reuters рассказали, что судно Finikia перевозило 6 000 тонн кукурузы, которую считает похищенной и увезенной из черноморского порта Севастополь.
В ноте министерствам транспорта, финансов и экономики Ливана, а также таможенному управлению посольства утверждается, что кукурузу украли из хранилищ в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях Украины.
В ноте также заявили, что судно нарушает международное право и выразили надежду, что Ливан не позволит зайти сирийскому судну в ливанские порты "для продажи украденного украинского зерна".
Министр экономики Ливана сказал, что он не получал официальную ноту, но сказал, что украинское посольство направляло подобные ноты в прошлом. россия же раньше отрицала кражу украинского зерна.
Судно Finikia принадлежат Главному управлению морского транспорта Сирии. С 2015 года Соединенные Штаты наложили санкции на принадлежащую ей организацию и корабли за их якобы роль в войне в Сирии.
По оценкам Украины, 500 000 тонн награбленного россией украинского зерна прибыли в Сирию в 2022 году из нескольких портов после начала вторжения рф в Украину.
Об этом пишет агентство Reuters.
Украинские чиновники в комментарии Reuters рассказали, что судно Finikia перевозило 6 000 тонн кукурузы, которую считает похищенной и увезенной из черноморского порта Севастополь.
В ноте министерствам транспорта, финансов и экономики Ливана, а также таможенному управлению посольства утверждается, что кукурузу украли из хранилищ в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях Украины.
В ноте также заявили, что судно нарушает международное право и выразили надежду, что Ливан не позволит зайти сирийскому судну в ливанские порты "для продажи украденного украинского зерна".
Министр экономики Ливана сказал, что он не получал официальную ноту, но сказал, что украинское посольство направляло подобные ноты в прошлом. россия же раньше отрицала кражу украинского зерна.
Судно Finikia принадлежат Главному управлению морского транспорта Сирии. С 2015 года Соединенные Штаты наложили санкции на принадлежащую ей организацию и корабли за их якобы роль в войне в Сирии.
По оценкам Украины, 500 000 тонн награбленного россией украинского зерна прибыли в Сирию в 2022 году из нескольких портов после начала вторжения рф в Украину.
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