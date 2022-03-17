РФ отказалась от участия в Договоре по открытому небу и покинет его в конце года

За последнее время в СМИ неоднократно сообщалось о нарушениях со стороны Росси правил международного Договора по открытому использованию неба. Как заявило сегодня,18 июня, МИД Российской федерации, с 18 декабря Россия прекращает свое членство в Договоре по открытому небу.
В ведомстве отмечают, что выход России из договора показал, что попытки добиться односторонних преимуществ, игнорируя интересы и озабоченности Москвы, обречены на провал.
Напомним, президент РФ Владимир Путин денонсировал договор (официально оформил отказ от участия в договоре) 7 июня.
22 ноября прошлого года о выходе из Договора по открытому небу объявили в США. Причиной этого там назвали то, что Россия не выполняет своих обязательств по нему.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 стран-членов ОБСЕ. В настоящий момент число участников документа достигло 34, включая США и Россию. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.
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