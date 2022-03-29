РФ осудила фигурантов "Хизб ут-Тахрир" - от 12 до 17 лет колонии строгого режима

14:49 03 ноября Киев, Украина

Суд Российской Федерации приговорил к заключению в колонии строго режима участников нашумевшего дела "Хизб ут-Тахрир"



Речь идет о Арсене Абхаирове, Рустеме Емирусеинове и Эскендере Абдуганиеве. Они получили сроки от 12 до 17 лет колонии строгого режима.



На их поддержку в суд пытались попасть более сотни крымских татар, которые направлялись в Ростов. Однако всех задержали российские силовики на Керченском мосту. У людей забрали паспорта и не выпускали из оккупированного полуострова. Некоторым за проезд угрожали — штрафом.



Как сообщает общественная организация Крымская солидарность, полицейские объяснили это необходимостью проверки лиц по базе данных. В то же время, пассажиров других национальностей пропускали. На мост прибыл отряд ОМОНа и Росгвардии.