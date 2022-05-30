РФ обустроила фильтрационный лагерь на границе с Эстонией для украинцев

Россияне создали фильтрационный лагерь на границе с Эстонией.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
По словам Андрющенко, попавшие в такой лагерь мариупольцы рассказывают, что лагерь в Безымянном Новоазовского района выглядит детской игрой по сравнению с пограничным российским.
Советник мэра призвал мариупольцев пытаться использовать другие пути побега, в частности, через беларусь и Грузию.
За минувшие сутки, по его словам, в фильтрационный лагерь с.Безименное Новоазовского района доставили 253 человека, в том числе 33 ребенка.
Советник мэра призвал мариупольцев пытаться использовать другие пути побега, в частности, через беларусь и Грузию.
За минувшие сутки, по его словам, в фильтрационный лагерь с.Безименное Новоазовского района доставили 253 человека, в том числе 33 ребенка.
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