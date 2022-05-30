РФ обустроила фильтрационный лагерь на границе с Эстонией для украинцев

15:12 30 мая Киев, Украина

Россияне создали фильтрационный лагерь на границе с Эстонией.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты не просто не снижают темп депортации и фильтрации, но прибегают к новым средствам "денаZификации".Теперь фильтрационные лагеря для украинцев не только на оккупированной территории Украины.Пришли первые свидетельства об обустройстве фильтрационных лагерей непосредственно в россии в районе пунктов перехода государственной границы россии с Эстонией.Теперь россияне при установлении украинцев, пытающихся пересечь границу и по которым имеют данные, что они получили статус убежища от войны, их доставляют в такой фильтрационный лагерь" - советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, попавшие в такой лагерь мариупольцы рассказывают, что лагерь в Безымянном Новоазовского района выглядит детской игрой по сравнению с пограничным российским.



Советник мэра призвал мариупольцев пытаться использовать другие пути побега, в частности, через беларусь и Грузию.



За минувшие сутки, по его словам, в фильтрационный лагерь с.Безименное Новоазовского района доставили 253 человека, в том числе 33 ребенка.