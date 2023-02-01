Рф обстреливает Херсонщину, пытаясь деморализовать гражданских — британская разведка

Российские вооруженные формирования ведут интенсивные обстрелы Херсонской области, вероятно, пытаясь усугубить моральное состояние гражданского населения.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Как напомнили в Минобороны королевства, 29 января 2023 года местные власти сообщили о еще трех погибших мирных жителях в Херсоне, а два стоящих на реке иностранных судна получили повреждения, повлекшие разлив нефти. При этом Херсон остается наиболее регулярно обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса, отмечают в учреждении.
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