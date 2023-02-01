Рф обстреливает Херсонщину, пытаясь деморализовать гражданских — британская разведка

10:12 01 февраля Киев, Украина

Российские вооруженные формирования ведут интенсивные обстрелы Херсонской области, вероятно, пытаясь усугубить моральное состояние гражданского населения.



Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"В последние дни некоторые из самых интенсивных обстрелов в конфликте, вероятно, произошли вдоль реки Днепр на юге Украины. Это включало продолжение российскими артиллерийскими обстрелами Херсона с востока реки", — отметили в министерстве.

Как напомнили в Минобороны королевства, 29 января 2023 года местные власти сообщили о еще трех погибших мирных жителях в Херсоне, а два стоящих на реке иностранных судна получили повреждения, повлекшие разлив нефти. При этом Херсон остается наиболее регулярно обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса, отмечают в учреждении.