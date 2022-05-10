РФ обратилась в ВОЗ с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев

15:55 10 мая Киев, Украина

россия обратилась ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев. рф продолжает цинично врать о своих зверствах в Украине, на которую она варварски напала 24 февраля.
 
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
"Цинизм и низость – это вся суть рф! россия, которая начала войну в Украине во главе с диктатором Путиным, направила письмо в ВОЗ с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев. Страна-агрессор продолжает утверждать, что украинцы сами себя убивают и уничтожают свои больницы", — говорится в его сообщении.
Виктор Ляшко отметил, что Украина привыкла к манипуляциям РФ и будет говорить правду всему миру. В этой связи, выступая на специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, глава министерства здравоохранения в очередной раз призвал:
  • прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ;
  • ограничить влияние страны-агрессора на принятие решений и даже участие в голосовании;
  • официально перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в настоящий центр, вокруг которого сейчас объединились страны Восточной Европы – Киев.
"Страна, у которой руки по локоть в крови не может принимать решений в сфере здравоохранения", — написал Ляшко.