РФ обратилась в ВОЗ с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев

россия обратилась ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев. рф продолжает цинично врать о своих зверствах в Украине, на которую она варварски напала 24 февраля.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко отметил, что Украина привыкла к манипуляциям РФ и будет говорить правду всему миру. В этой связи, выступая на специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, глава министерства здравоохранения в очередной раз призвал:
- прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ;
- ограничить влияние страны-агрессора на принятие решений и даже участие в голосовании;
- официально перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в настоящий центр, вокруг которого сейчас объединились страны Восточной Европы – Киев.
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