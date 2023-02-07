Рф не сможет нарастить силы, чтобы повлиять на результат войны — британская разведка

13:26 07 февраля Киев, Украина

Маловероятно, что россия сможет нарастить силы, необходимые для того, чтобы существенно повлиять на результат войны в ближайшие недели.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



По данным разведчиков, вероятно, что россия пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января 2023 года. Ее оперативной целью почти наверняка является захват остальных удерживаемых Украиной частей Донецкой области.



По данным британских разведчиков, российским войскам удается добывать всего несколько сотен метров территории в неделю. Это почти наверняка связано с тем, что россии сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешных наступательных действий.



Высшее командование, вероятно, разрабатывает планы, требующие от недоукомплектованных, неопытных подразделений достижения нереалистичных целей из-за политического и профессионального давления, отметили в британской разведке.