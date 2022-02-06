РФ не прекращает стягивать войска к границе с Украиной

09:14 06 Февраль Киев, Украина

Пока весь мир делает ставки, будет ли новая война в Европе, Россия не прекращает стягивать войска к границе с Украиной. Путин, учуяв запах власти над ситуацией, продолжает держать интригу.

А тем временем у границы с нашим государством, по данным разведки США, сосредоточены уже 70% войск, необходимых для полномасштабного вторжения. Совершит ли Владимир Путин свой последний во всех отношениях шаг?

По информации из Вашингтона за полмесяца количество батальонных тактических групп РФ на границе с Украиной увеличилось с 60 до 83. И еще 14 групп движутся к границе.

Точных дат возможного наступления никто не называет, но есть мнение, что во многом это будет связано с погодными условиями. Американцы почему-то считают, что русские боятся бездорожья и ждут морозов в середине февраля.

Полагаясь на уже проведенные расчеты, в Белом доме уже назвали сроки захвата Киева и число потерь с обеих сторон.

"Украина может потерять от 5000 до 25 000 военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составить от 3000 до 10 000, а потери среди гражданского населения могут составить от 25 000 до 50 000, по оценкам США", - говорится в материале.

Но при этом Вашингтон не учел патриотический настрой и долгий военный опыт украинцев в предыдущих войнах. Как заверят Минобороны, на сегодня вероятность перехода России к прямым военным действиям против Украины оценивается как низкая.