РФ не прекращает стягивать войска к границе с Украиной

Пока весь мир делает ставки, будет ли новая война в Европе, Россия не прекращает стягивать войска к границе с Украиной. Путин, учуяв запах власти над ситуацией, продолжает держать интригу.
А тем временем у границы с нашим государством, по данным разведки США, сосредоточены уже 70% войск, необходимых для полномасштабного вторжения. Совершит ли Владимир Путин свой последний во всех отношениях шаг?
По информации из Вашингтона за полмесяца количество батальонных тактических групп РФ на границе с Украиной увеличилось с 60 до 83. И еще 14 групп движутся к границе.
Точных дат возможного наступления никто не называет, но есть мнение, что во многом это будет связано с погодными условиями. Американцы почему-то считают, что русские боятся бездорожья и ждут морозов в середине февраля.
Полагаясь на уже проведенные расчеты, в Белом доме уже назвали сроки захвата Киева и число потерь с обеих сторон.
Но при этом Вашингтон не учел патриотический настрой и долгий военный опыт украинцев в предыдущих войнах. Как заверят Минобороны, на сегодня вероятность перехода России к прямым военным действиям против Украины оценивается как низкая.
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