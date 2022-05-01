РФ не прекращает попыток сорвать визит Вселенского Патриарха в Украину

09:42 30 июля Киев, Украина

В 1033-юю годовщину Крещения Руси-Украины подконтрольная Кремлю Украинская православная церковь собрала во время пандемии тысячи прихожан на Большой крестный ход с целью провести политические манифестации и сорвать визит Вселенского Патриарха Варфоломея в Украину.



Ввиду того, что план срыва визита Варфоломея из-за распространения коронавируса пока остается под вопросом, а пропагандистские месседжи «Стоп Варфоломій!!!», «Святий княже Володимире, захисти нас від Варфоломія!!!» своей цели не достигли, пророссийские интернет-ресурсы запустили следующую информационную волну.



Так, 27 июля «versii.com» опубликовали статью «Ошибка пРезидента», в которой речь идет о том, что якобы «24 августа на празднование юбилея Независимости приезжает Константинопольский патриарх Варфоломей, и Офис Президента планирует торжественно передать ему Софию Киевскую, а также чуть позже, Киево-Печерскую и Почаевскую лавры». В дальнейшем новость перепечатали пророссийские «сливные бочки», такие как «naspravdi.info», «livejournal» - «naiusha», «Украина Сейчас», «Украина Online», «Донбасс и Мир» и некоторые другие.



Судя по запугиванию верующих и читателей, искусственному обострению межконфессионального противостояния, намерению организовать акции протеста, для РФ срыв визита Вселенского Патриарха Варфоломея в Украину крайне важен. И насколько далеко Москва готова пойти для достижения этой цели остается только догадываться…