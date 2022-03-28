РФ не понятно, что имеет в виду Украина, когда говорит о встрече "нормандской четверки"

Руководство Кремля вновь открещивается от встречи "нормандской четверки". Такие выводы можно сделать из заявления заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.
Руденко также добавил, что он лично не знает ни о каких фактах и ни о каких датах.
Глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран Большой семерки 30 октября сообщил, что продолжается активный диалог на уровне советников “нормандской четверки” в контексте подготовки в ближайшее время саммита лидеров нормандского формата.
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