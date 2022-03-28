РФ не понятно, что имеет в виду Украина, когда говорит о встрече "нормандской четверки"

14:23 02 ноября Киев, Украина

Руководство Кремля вновь открещивается от встречи "нормандской четверки". Такие выводы можно сделать из заявления заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.
"Нам пока ничего об этом не известно, о какой "нормандской четверке" идет речь. Как вы знаете, "нормандский формат" разделен на несколько уровней, подуровней. Встречаются министры, контактируют и советники. Что имеют в виду в данном случае представители Украины, мне непонятно", - сказал он журналистам.
Руденко также добавил, что он лично не знает ни о каких фактах и ни о каких датах.

Глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран Большой семерки 30 октября сообщил, что продолжается активный диалог на уровне советников “нормандской четверки” в контексте подготовки в ближайшее время саммита лидеров нормандского формата.