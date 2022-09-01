Рф не может набрать новые военные подразделения - украинская разведка

Украинская разведка сообщает, что в россии не могут сформировать новые военные подразделения из-за неимением желающих идти на войну.
Отмечается, что в Нижегородской области рф фактически сорвано формирование танкового батальона, которое продолжается с начала июля. Из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы подписали около 30 человек.
По данным разведки, для большей мотивированности руководство области рф обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей семьям "добровольцев-контрактников", у которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Впрочем, это не привело к значительному притоку желающих отправиться на войну.
В целом, в рф была создана новая мобилизационная система. Она предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу. Когда в каждой региональной единице формируются подразделения, финансируемые за счет местного бюджета.
В зону особого внимания "рекрутеров" попадают, в первую очередь, представители "малых народов" и беднейшее население. Согласно социальным исследованиям, именно эти категории имеют наибольший "протестный потенциал" из-за ухудшения социально-экономической ситуации, отмечают в ГУР.
Напомним, значительная часть российских военных считает нецелесообразным продолжать задействовать силы для участия в военно-парадных мероприятиях в мирное время, в то время как российские войска несут тяжелые потери в Украине, говорится в ежедневном отчете британской разведки.
По данным разведки, для большей мотивированности руководство области рф обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей семьям "добровольцев-контрактников", у которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Впрочем, это не привело к значительному притоку желающих отправиться на войну.
В целом, в рф была создана новая мобилизационная система. Она предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу. Когда в каждой региональной единице формируются подразделения, финансируемые за счет местного бюджета.
В зону особого внимания "рекрутеров" попадают, в первую очередь, представители "малых народов" и беднейшее население. Согласно социальным исследованиям, именно эти категории имеют наибольший "протестный потенциал" из-за ухудшения социально-экономической ситуации, отмечают в ГУР.
Напомним, значительная часть российских военных считает нецелесообразным продолжать задействовать силы для участия в военно-парадных мероприятиях в мирное время, в то время как российские войска несут тяжелые потери в Украине, говорится в ежедневном отчете британской разведки.
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