РФ наращивает войска у границ Украины из-за "недружественных действий украинской стороны"

12:23 27 Май Киев, Украина

Россия не отвела войска от украинских границ, а напротив, наращивает их численность, аргументируя это  "недружественными действиями украинской стороны".

Такое объяснение дал первый замглавы ФСБ РФ - руководитель Погранслужбы Владимир Кулишов.
"Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения", - сказал Кулишов.
Он не уточнил, какие недружественные действия принимает Украина.

Кулишов отметил, что российские пограничники оснащены всем необходимым для несения службы по охране границы, в том числе в случае обострения ситуации.

Также он заявил, что Украина фактически перестала делать ров на границе с Россией.
"В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта", - говорит Кулишов.
В Минобороны Украины отмечают, что Россия обещала отвести войска от украинской границы до мая, но большая их часть, в том числе техника, остаются на своих местах.