РФ наращивает войска у границ Украины из-за "недружественных действий украинской стороны"

Россия не отвела войска от украинских границ, а напротив, наращивает их численность, аргументируя это "недружественными действиями украинской стороны".
Такое объяснение дал первый замглавы ФСБ РФ - руководитель Погранслужбы Владимир Кулишов.
Такое объяснение дал первый замглавы ФСБ РФ - руководитель Погранслужбы Владимир Кулишов.
Он не уточнил, какие недружественные действия принимает Украина.
Кулишов отметил, что российские пограничники оснащены всем необходимым для несения службы по охране границы, в том числе в случае обострения ситуации.
Также он заявил, что Украина фактически перестала делать ров на границе с Россией.
В Минобороны Украины отмечают, что Россия обещала отвести войска от украинской границы до мая, но большая их часть, в том числе техника, остаются на своих местах.
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