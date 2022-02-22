РФ наращивает войска у границ Украины из-за "недружественных действий украинской стороны"

12:23 27 Май Киев, Украина





Такое объяснение дал первый замглавы ФСБ РФ - руководитель Погранслужбы Владимир Кулишов. Россия не отвела войска от украинских границ, а напротив, наращивает их численность, аргументируя это "недружественными действиями украинской стороны".Такое объяснение дал первый замглавы ФСБ РФ - руководитель Погранслужбы Владимир Кулишов.

"Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения", - сказал Кулишов.

Он не уточнил, какие недружественные действия принимает Украина.



Кулишов отметил, что российские пограничники оснащены всем необходимым для несения службы по охране границы, в том числе в случае обострения ситуации.



Также он заявил, что Украина фактически перестала делать ров на границе с Россией.

"В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта", - говорит Кулишов.

В Минобороны Украины отмечают, что Россия обещала отвести войска от украинской границы до мая, но большая их часть, в том числе техника, остаются на своих местах.