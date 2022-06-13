РФ намеренно занимается вывозом картин и драгоценностей с территории Украины

Международная группа ученых и экспертов по цифровым технологиям, отслеживающих кражи, выяснила, что россия преднамеренно вывозит из Украины определенные артефакты, являющиеся объектами культурного наследия.
Об этом пишет The Guardian. По данным ученых, кражей и контрабандой занимается специальная группа.
С самого начала войны за кражами и уничтожением культурных ценностей Украины россией следила лаборатория в американском штате Вирджиния. Один из ее сотрудников, антрополог Брайан Дэниелс, рассказал, что есть веские доказательства того, россия в значительной степени сосредоточена на краже скифского золота.
С самого начала войны за кражами и уничтожением культурных ценностей Украины россией следила лаборатория в американском штате Вирджиния. Один из ее сотрудников, антрополог Брайан Дэниелс, рассказал, что есть веские доказательства того, россия в значительной степени сосредоточена на краже скифского золота.
След краж в значительной степени сосредоточено на драгоценном скифском золоте. Это старинные филигранные изделия, часто изображающие животных, говорится в публикации.
По его словам, украинцы, конечно, тоже очень заинтересованы в том, чтобы мы составили список украденных вещей.
В то же время ученый не знает, была ли денежная ценность важнейшим фактором для россиян, или предметы были выбраны из-за их культурного значения.
Ученый рассказал, что россия предпринимает все более решительные действия в попытках украсть украинские сокровища. Как правило, кражам предшествует допросы музейных сотрудников, сопровождающиеся угрозами.
Как рассказала крымский археолог Валентина Мордвинцева, о мотивах россии на данный момент говорить сложно: «Я думаю, что во всем этом много факторов с разными интересами. Но пока продолжается война, трудно быть объективными в оценках. По окончании войны мародеров будут судить».
С самого начала войны россия регулярно разрушает или похищает объекты культурного наследия Украины. Так в начале мая в селе Сковородиновка Харьковской области прямым попаданием ракеты был разрушен Национальный музей Григория Сковороды. Здание, на базе которого он работал, построили еще в XVIII веке. Сам музей был основан в 1972 году. Там в последние годы жил и был похоронен Сковорода, считающийся родоначальником русской религиозной философии.
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