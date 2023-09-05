Рф наладила свое производство беспилотников - разведка

13:11 16 августа Киев, Украина

Россия начала использовать собственные беспилотные летательные аппараты одностороннего действия (OWA-UAV), основанных на иранских разработках Shahed.
 
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что российские силы импортируют системы иранского производства с сентября 2022 года.

Как считают в разведке, местное производство, вероятно, позволит россии наладить более надежные поставки дронов.
 
"Россия, вероятно, стремится к самообеспечению БПЛА в ближайшие месяцы. Однако тем временем россия по-прежнему зависит от комплектующих и готовых вооружений из Ирана, которые в основном доставляют через Каспийское море", - говорится в отчете Минобороны Британии.