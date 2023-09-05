Рф наладила свое производство беспилотников - разведка

Россия начала использовать собственные беспилотные летательные аппараты одностороннего действия (OWA-UAV), основанных на иранских разработках Shahed.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что российские силы импортируют системы иранского производства с сентября 2022 года.
Как считают в разведке, местное производство, вероятно, позволит россии наладить более надежные поставки дронов.
Отмечается, что российские силы импортируют системы иранского производства с сентября 2022 года.
Как считают в разведке, местное производство, вероятно, позволит россии наладить более надежные поставки дронов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии