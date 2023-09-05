Рф наладила свое производство беспилотников - разведка

Россия начала использовать собственные беспилотные летательные аппараты одностороннего действия (OWA-UAV), основанных на иранских разработках Shahed.

"Россия, вероятно, стремится к самообеспечению БПЛА в ближайшие месяцы. Однако тем временем россия по-прежнему зависит от комплектующих и готовых вооружений из Ирана, которые в основном доставляют через Каспийское море", - говорится в отчете Минобороны Британии.