РФ начала выводить некоторые свои части из Мариуполя

По данным Пентагона, некоторые российские части покидают Мариуполь и движутся на северо-запад.
На фоне продолжающегося полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, оккупационные войска РФ начали выводить некоторые свои части из Мариуполя.
Об этом говорится на сайте оборонного ведомства США. По данным Пентагона, некоторые российские части покидают Мариуполь и движутся на северо-запад.
По данным Пентагона, бои за город продолжаются. Как отметил во время брифинга чиновник оборонного ведомства, российские военные полностью не контролируют Мариуполь и именно поэтому оккупанты продолжают наносить как ракетные, так и авиационные удары.
Как отметил чиновник, если бы город был полностью взят, незачем продолжать его бомбить.
Об этом говорится на сайте оборонного ведомства США. По данным Пентагона, некоторые российские части покидают Мариуполь и движутся на северо-запад.
По данным Пентагона, бои за город продолжаются. Как отметил во время брифинга чиновник оборонного ведомства, российские военные полностью не контролируют Мариуполь и именно поэтому оккупанты продолжают наносить как ракетные, так и авиационные удары.
Как отметил чиновник, если бы город был полностью взят, незачем продолжать его бомбить.
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