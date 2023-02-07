Рф начала строить в оккупированном Новопскове стационарный крематорий

Армия россии продолжает нести значительные потери на линии фронта. На Луганщине тела погибших российских военных.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Понимая, что ситуация особо не улучшится в дальнейшем, оккупанты начали строить в оккупированном Новопскове стационарный крематорий - уже роют котлован под постройку.
Глава Луганской ОВА подчеркнул, что россияне прокладывают себе путь не военным мастерством, а исключительно телами своих бойцов - так было на всех направлениях на территории Луганщины еще с весны прошлого года.
Гайдай также отметил, что оккупанты штурмуют позиции ВСУ, переодеваясь в украинский пиксель: такой маскарад наблюдается по всей линии фронта, но обман не особо помогает врагу в продвижении, а вот количество трупов увеличивается.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Понимая, что ситуация особо не улучшится в дальнейшем, оккупанты начали строить в оккупированном Новопскове стационарный крематорий - уже роют котлован под постройку.
Глава Луганской ОВА подчеркнул, что россияне прокладывают себе путь не военным мастерством, а исключительно телами своих бойцов - так было на всех направлениях на территории Луганщины еще с весны прошлого года.
Гайдай также отметил, что оккупанты штурмуют позиции ВСУ, переодеваясь в украинский пиксель: такой маскарад наблюдается по всей линии фронта, но обман не особо помогает врагу в продвижении, а вот количество трупов увеличивается.
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