Рф начала производить свою версию иранских дронов-камикадзе типа Shahed - CNN

12:11 13 августа Киев, Украина

Как стало известно, президент россии владимир путин поручил компании Ростех нарастить производство беспилотников, атакующих цель путем самоподрыва. В итоге украинские города начали атаковать российской версией иранских дронов-камикадзе типа Shahed.

В расположенной в Великобритании организации, занимающейся изучением компонентов вооружения, заявили, что россия начала производить собственную версию "шахедов". Об этом в субботу, 12 августа, пишет СNN.

Исследователи указали, что дроны, обозначенные словом Герань, которыми россияне били по Украине, не являлись российскими. Они являлись моделями Shahed-131 и Shahed-136 иранского производства.

Сообщается, что в прошлом месяце исследователи Conflict Armament Research (CAR) получили доступ к остаткам двух российских беспилотников Герань-2, сбитых на территории Украины. Подробный анализ этих фрагментов показал, что россия "начала производить и использовать свою собственную версию Shahed-136".

Специалисты отметили, что выпускаемые рф дроны имеют "существенные различия в конструкции планера и внутренних блоках, в том числе для навигации".

"Это говорит о том, что эти два беспилотника были изготовлены в россии, а не в Иране", - подчеркнули они.

По мнению исследователей, эта разработка является поворотным моментом в способности москвы расширить масштабное использование беспилотников.

"То, что россия начала производить собственные версии иранских дронов, знаменует собой значительную эволюцию в возможностях страны в области БПЛА, что позволит ей продолжать использовать одноразовые БПЛА", - подчеркнули эксперты.

Напомним, ранее командующий Национальной гвардией полковник Александр Пивненко рассказал об ожесточенной войне боевых дронов. Он заявил, что россияне переняли у украинских защитников тактику использования дронов.