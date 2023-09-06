Рф начала производить свою версию иранских дронов-камикадзе типа Shahed - CNN

Как стало известно, президент россии владимир путин поручил компании Ростех нарастить производство беспилотников, атакующих цель путем самоподрыва. В итоге украинские города начали атаковать российской версией иранских дронов-камикадзе типа Shahed.
В расположенной в Великобритании организации, занимающейся изучением компонентов вооружения, заявили, что россия начала производить собственную версию "шахедов". Об этом в субботу, 12 августа, пишет СNN.
Исследователи указали, что дроны, обозначенные словом Герань, которыми россияне били по Украине, не являлись российскими. Они являлись моделями Shahed-131 и Shahed-136 иранского производства.
Сообщается, что в прошлом месяце исследователи Conflict Armament Research (CAR) получили доступ к остаткам двух российских беспилотников Герань-2, сбитых на территории Украины. Подробный анализ этих фрагментов показал, что россия "начала производить и использовать свою собственную версию Shahed-136".
Специалисты отметили, что выпускаемые рф дроны имеют "существенные различия в конструкции планера и внутренних блоках, в том числе для навигации".
По мнению исследователей, эта разработка является поворотным моментом в способности москвы расширить масштабное использование беспилотников.
Напомним, ранее командующий Национальной гвардией полковник Александр Пивненко рассказал об ожесточенной войне боевых дронов. Он заявил, что россияне переняли у украинских защитников тактику использования дронов.
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