РФ начала готовить бомбоубежища

Южные регионы России намерены обеспечить надежную работу системы экстренного оповещения жителей при угрозе чрезвычайных ситуаций.
Региональные власти также должны привести в надлежащее состояние укрытия и убежища.
Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в среду, 27 апреля, сообщает росСМИ.
Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в среду, 27 апреля, сообщает росСМИ.
Патрушев добавил, что в числе важных задач также должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, в чьи функции входит обеспечение химической и биологической безопасности.
Патрушев акцентировал на наличии биологических угроз и отметил, что прежде всего "важно обеспечить медицинское обследование, а при необходимости вакцинирование каждого", кто прибывает из "ЛДНР" и Украины.
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