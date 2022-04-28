РФ начала готовить бомбоубежища

09:01 28 апреля Киев, Украина

Южные регионы России намерены обеспечить надежную работу системы экстренного оповещения жителей при угрозе чрезвычайных ситуаций.

Региональные власти также должны привести в надлежащее состояние укрытия и убежища.



Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в среду, 27 апреля, сообщает росСМИ.

"Южные регионы России должны обеспечить надежную работу системы, которая позволяет экстренно оповестить население при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также привести в надлежащее состояние бомбоубежища", - сказал он.

Патрушев добавил, что в числе важных задач также должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, в чьи функции входит обеспечение химической и биологической безопасности.

"Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние", - заявил Патрушев.