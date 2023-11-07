Рф на Херсонщине планирует "месячник" сдачи украинских паспортов для своей пропаганды на ТВ

В оккупированном Стрелковом, на территории Херсонской области, российские захватчики планируют провести так называемый "месячник" по сдаче украинских паспортов, с целью использования этого события в своей пропаганде.
Об этом рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Андрей Ковалев, в ходе общенационального телемарафона.
Об этом рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Андрей Ковалев, в ходе общенационального телемарафона.
По его словам, оккупанты намерены фиксировать на видеокамеры процесс сдачи украинских паспортов гражданами, чтобы впоследствии использовать этот материал в своей пропаганде на российском телевидении.
Представитель Генштаба также отметил, что в районе населенного пункта Раденск, на территории Херсонской области, наблюдается увеличение случаев отказа мобилизованных российских террористов от выполнения приказов о наступательных операциях и увеличения числа дезертиров в связи с значительными потерями в живой силе.
Представитель Генштаба также отметил, что в районе населенного пункта Раденск, на территории Херсонской области, наблюдается увеличение случаев отказа мобилизованных российских террористов от выполнения приказов о наступательных операциях и увеличения числа дезертиров в связи с значительными потерями в живой силе.
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