Рф на Херсонщине планирует "месячник" сдачи украинских паспортов для своей пропаганды на ТВ

10:19 07 ноября Киев, Украина

В оккупированном Стрелковом, на территории Херсонской области, российские захватчики планируют провести так называемый "месячник" по сдаче украинских паспортов, с целью использования этого события в своей пропаганде.



Об этом рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Андрей Ковалев, в ходе общенационального телемарафона.

"В Стрелковом, Херсонская область, российские оккупанты запланировали провести так называемый "месячник сдачи украинских паспортов", - заявил Ковалев.