20:50 25 Март Киев, Украина

В этом месяце начинается уже 8 год вооруженной агрессии РФ против Украины, Кремль может завершить конфликт на востоке Украины уже завтра, но не хочет.

Об этом сказала временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.

"Российская агрессия на востоке Украины привела к тому, что более 13 тыс. человек были убиты, еще более 1,4 миллиона вынуждены покинуть свои дома. Государства-участники этого Постоянного совета и международное сообщество в подавляющем большинстве последовательно осуждают Россию за нарушение территориальной целостности Украины, однако Москва продолжает агрессию", - сказала она.

Дипломат добавила, что в это же время семьи в России также теряют своих близких "в бессмысленном конфликте на востоке Украины", который был начат Москвой.

"Наши российские коллеги последовательно отрицают роль своей страны в конфликте. Но повторение лжи не делает ее правдой. Россия продолжает совершать препятствия мирному процессу, в том числе в составе Трехсторонней контактной группы", - добавила представитель Соединенных Штатов в ОБСЕ.

Она отметила, что реального прогресса на мирных переговорах можно ожидать, "только когда Россия действительно признает свою роль в конфликте, который она начала и поддерживает, и только когда Россия начнет добросовестно относиться к переговорам в рамках мирного процесса".



Как отмечала Остриен, вместо ложных обвинений Украины в якобы нежелании выполнять Минские договоренности, России лучше сосредоточиться на выполнении своих "минских" обязательств.

"Россия должна приказать силам, которые она вооружает, тренирует, управляет и совместно с которыми воюет, сложить оружие, а также распустить незаконные вооруженные формирования и вывести российскую технику с территории Украины. Она должна немедленно прекратить установку новых наземных мин, способствовать безопасной доставке международной гуманитарной помощи на подконтрольные России территории восточной Украины и восстановить полный контроль Украины над своей международно признанной границей с Россией", - заявила она.

По словам представителя США в ОБСЕ, сделав это, Россия могла бы сразу завершить конфликт на Донбассе, однако Москва не хочет этого.