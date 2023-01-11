Рф может в конце недели нанести массированный удар — Арестович

На этой неделе российские захватчики могут нанести новый обстрелы крылатыми ракетами и иранскими дронами-камикадзе по Украине.
Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube. По его словам, ожидается обстрел крылатыми ракетами и иранскими дронами-камикадзе "Shahed".
Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube. По его словам, ожидается обстрел крылатыми ракетами и иранскими дронами-камикадзе "Shahed".
Однако, по его словам, российские оккупанты могут отложить или перенести этот обстрел.
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