Рф может в конце недели нанести массированный удар — Арестович

10:16 11 января Киев, Украина

На этой неделе российские захватчики могут нанести новый обстрелы крылатыми ракетами и иранскими дронами-камикадзе по Украине.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube. По его словам, ожидается обстрел крылатыми ракетами и иранскими дронами-камикадзе "Shahed".
"Рано или поздно он состоится. По срокам, это выходит 12-15 января, конец этой недели. Но необязательно. Это так получается по ритмам, в которых они стреляют", - сказал Арестович.
Однако, по его словам, российские оккупанты могут отложить или перенести этот обстрел.