Рф может производить в месяц два «Кинжала» – ГУР

12:26 19 мая Киев, Украина

Страна-агрессор россия, продолжает нарушать международные санкции и активно увеличивает производство ракет, сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.



По его словам, обломки использованных врагом ракет указывают, что они только что сошли с конвейера – в первом квартале 2023 года.

"Они по меньшей мере дважды в месяц завозят Калибры в оккупированный Крым. Сейчас россияне в состоянии производить около 25 Калибров в месяц, Х-101 – 35 единиц, Кинжалов – две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 до Искандер-М – пять единиц", – сказал он.

По его словам, "таким образом, им удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции".