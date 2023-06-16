Рф может производить в месяц два «Кинжала» – ГУР

Страна-агрессор россия, продолжает нарушать международные санкции и активно увеличивает производство ракет, сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, обломки использованных врагом ракет указывают, что они только что сошли с конвейера – в первом квартале 2023 года.
По его словам, обломки использованных врагом ракет указывают, что они только что сошли с конвейера – в первом квартале 2023 года.
По его словам, "таким образом, им удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции".
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