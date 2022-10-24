РФ использует Shahed-136, чтобы пробить ПВО Украины - британская разведка

В британской разведке считают, что россия использует большое количество иранских дронов Shahed-136, чтобы пробить украинскую противовоздушную оборону.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
В ведомстве отметили, что россия продолжает использовать иранские беспилотники против целей по всей Украине, а ВСУ все успешнее сбивают их. Официальные источники, включая президента Владимира Зеленского, утверждают, что перехватывается до 85% атак.
В британской разведке отметили, что дроны-камикадзе медленные, шумные и низко летают, что позволяет легко атаковать одиночные летательные аппараты обычными средствами ПВО.
В ведомстве отметили, что россия продолжает использовать иранские беспилотники против целей по всей Украине, а ВСУ все успешнее сбивают их. Официальные источники, включая президента Владимира Зеленского, утверждают, что перехватывается до 85% атак.
В британской разведке отметили, что дроны-камикадзе медленные, шумные и низко летают, что позволяет легко атаковать одиночные летательные аппараты обычными средствами ПВО.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии