РФ использует Shahed-136, чтобы пробить ПВО Украины - британская разведка

09:32 24 октября Киев, Украина

В британской разведке считают, что россия использует большое количество иранских дронов Shahed-136, чтобы пробить украинскую противовоздушную оборону.
 
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что россия продолжает использовать иранские беспилотники против целей по всей Украине, а ВСУ все успешнее сбивают их. Официальные источники, включая президента Владимира Зеленского, утверждают, что перехватывается до 85% атак.

В британской разведке отметили, что дроны-камикадзе медленные, шумные и низко летают, что позволяет легко атаковать одиночные летательные аппараты обычными средствами ПВО.
"россия, вероятно, использует большое количество иранских БПЛА Shahed-136, чтобы пробить все более эффективную украинскую противовоздушную оборону. Вероятно, он использует их как замену высокоточного оружия большой дальности российского производства, которое становится все более дефицитным", — говорится в сообщении.