РФ использует Shahed-136, чтобы пробить ПВО Украины - британская разведка

В британской разведке считают, что россия использует большое количество иранских дронов Shahed-136, чтобы пробить украинскую противовоздушную оборону.

"россия, вероятно, использует большое количество иранских БПЛА Shahed-136, чтобы пробить все более эффективную украинскую противовоздушную оборону. Вероятно, он использует их как замену высокоточного оружия большой дальности российского производства, которое становится все более дефицитным", — говорится в сообщении.