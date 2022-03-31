РФ искусственно затягивает обмен пленными

15:52 05 ноября Киев, Украина

Российская Федерация умышленно затягивает вопрос об обмене пленными. Списки, которые были переданы на рассмотрение Москвы, так и не были подписаны, а подавались они неоднократно.



Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

По его словам, в украинском плане действий по урегулированию на Донбассе нет конкретной даты для обмена пленными. Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников По его словам, в украинском плане действий по урегулированию на Донбассе нет конкретной даты для обмена пленными.

"Мы уже несколько раз отправили списки по четырем категориям. Представители Российской Федерации и их "подшефные" до сих пор не предоставили встречные списки. Чтобы было доверие всех сторон, представители Красного Креста должны получить беспрепятственный доступ во все места удержания лиц. Украина со своей стороны это условие выполнила", - отметил он.

Ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся не позднее 15 декабря 2020 года.