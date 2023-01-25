Рф ищет ремонтников для ЗАЭС среди белорусских атомщиков - Энергоатом

16:53 25 января Киев, Украина

Россияне вербуют в Беларуси ремонтников, чтобы отправить их на Запорожскую АЭС. Таким образом оккупанты пытаются возобновить стабильную работу станции после обстрелов. Об этом сообщает Энергоатом.

"Рашисты пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников. Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться на ней", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, россияне хотят завербовать 150 специалистов по ремонту, которые ранее работали на Белорусской АЭС.

"Очевидно, они нужны для того, чтобы на скорую руку чинить повреждения, возникающие в результате обстрелов, которые сами же россияне и устраивают. А заставить украинских атомщиков к сотрудничеству российским оккупантам не удается", - добавили в Энергоатоме.

Отмечается, что россияне продолжают обещать сотрудникам ЗАЭС "выгодные условия", а также угрожают, запугивают и держат в плену. Однако эти методы не влияют на количество квалифицированного персонала, которого на станции катастрофически не хватает.

Напомним, недавно россия обвинила Украину в якобы хранении оружия на территориях АЭС. Однако инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время соответствующей проверки эту информацию опровергли.