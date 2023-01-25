Рф ищет ремонтников для ЗАЭС среди белорусских атомщиков - Энергоатом

Россияне вербуют в Беларуси ремонтников, чтобы отправить их на Запорожскую АЭС. Таким образом оккупанты пытаются возобновить стабильную работу станции после обстрелов. Об этом сообщает Энергоатом.
По предварительным данным, россияне хотят завербовать 150 специалистов по ремонту, которые ранее работали на Белорусской АЭС.
Отмечается, что россияне продолжают обещать сотрудникам ЗАЭС "выгодные условия", а также угрожают, запугивают и держат в плену. Однако эти методы не влияют на количество квалифицированного персонала, которого на станции катастрофически не хватает.
Напомним, недавно россия обвинила Украину в якобы хранении оружия на территориях АЭС. Однако инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время соответствующей проверки эту информацию опровергли.
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