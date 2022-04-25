РФ инсценирует "референдум" в Херсоне - разведка

10:23 25 апреля Киев, Украина

Россия готовится провести в Херсонской области постановочный "референдум".

Об этом говорится в отчете британской разведки, обнародованном в ночь на понедельник, 25 апреля.

"Россия планирует инсценированный референдум в Херсоне на юге страны, чтобы оправдать свою оккупацию. Город является ключом к цели России по созданию сухопутного моста в Крым и доминированию на юге Украины", - указано в документе.

Разведчики напомнили, что ранее Россия провела нелегитимный "референдум" о присоединении Крыма к РФ в 2014 году, чтобы задним числом оправдать захват полуострова.



При этом специалисты констатируют, что в РФ никакие выборы не проходят честно.