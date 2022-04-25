РФ инсценирует "референдум" в Херсоне - разведка

Россия готовится провести в Херсонской области постановочный "референдум".
Об этом говорится в отчете британской разведки, обнародованном в ночь на понедельник, 25 апреля.
Разведчики напомнили, что ранее Россия провела нелегитимный "референдум" о присоединении Крыма к РФ в 2014 году, чтобы задним числом оправдать захват полуострова.
При этом специалисты констатируют, что в РФ никакие выборы не проходят честно.
При этом специалисты констатируют, что в РФ никакие выборы не проходят честно.
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