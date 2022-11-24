Рф и Украина провели переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах

15:54 24 ноября Киев, Украина



Представители Украины и россии на прошлой неделе обсудили обмен пленными и возобновление экспорта российского аммиака в Объединенных Арабских Эмиратах.





Об этом 24 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.



Собеседники издания утверждают, что встреча состоялась 17 ноября в столице Представители Украины и россии на прошлой неделе обсудили обмен пленными и возобновление экспорта российского аммиака в Объединенных Арабских Эмиратах.Об этом 24 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.Собеседники издания утверждают, что встреча состоялась 17 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби при посредничестве арабского государства, но без участия ООН. Кто представлял Украину и россию и как закончились переговоры - неизвестно.

"Они обсудили разрешение россии возобновить экспорт аммиака в ответ на обмен пленными, который освободит большое количество украинских и российских пленных", - пишет Reuters.



Посол Украины в Турции Василий Боднар в комментарии агентству подтвердил, что освобождение украинских защитников из плена является частью переговоров по открытию российского экспорта аммиака. При этом о встрече в Абу-Даби ему не известно.