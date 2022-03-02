РФ грубо нарушает права украинских политзаключенных - Денисова

20:16 02 Июнь Киев, Украина

Страна агрессор продолжает грубо нарушать процессуальные права украинских граждан, которые незаконно обвиняются оккупационными властями РФ в совершении якобы «криминальных преступлений».

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщает, что фигуранту алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» Ленуру Халилову запрещают общаться на родном крымскотатарском языке в российском суде.

«Ко мне обратился адвокат украинского политзаключенного, крымского татарина Ленура Халилова. Судья Южного военного окружного суда в Ростове-на-Дону в очередной раз запрещал Ленуру Халилову обращаться, общаться и выражать свою правовую позицию, давать показания на родном крымскотатарском языке с помощью переводчика», – написала Денисова на странице в Facebook.

По словам Денисовой, суд на запрос адвоката предоставить Халилову переводчика ответил отказом, расценив просьбу защиты как «отказ от высказываний в свою защиту».

Незаконный отказ заключенным гражданам Украины - крымским татарам в предоставлении им права при общении с судом воспользоваться переводчиком, несет массовый и системный характер государства-оккупанта.

«Согласно действующему российскому законодательству, а именно пунктом 6 части 4 статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, обвиняемые имеют право давать показания и изъясняться на родном языке или языке, которым они владеют», – уточнила омбудсман.

Денисова убеждена, что такие методы Россия использует для лишения права на защиту украинских граждан, безосновательно удерживаемых в тюрьмах. Такая практика противоречит статьи 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.



В этой связи, украинский омбудсман заявила, что обращается к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, а также к Высшей квалификационной коллегии судей, генеральному прокурору и к главе Южного военного окружного суда России с требованием «восстановить законные права Халилова и обеспечить соблюдение процессуальных прав других удерживаемых властями граждан Украины».