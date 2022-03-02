РФ грубо нарушает права украинских политзаключенных - Денисова

Страна агрессор продолжает грубо нарушать процессуальные права украинских граждан, которые незаконно обвиняются оккупационными властями РФ в совершении якобы «криминальных преступлений».
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщает, что фигуранту алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» Ленуру Халилову запрещают общаться на родном крымскотатарском языке в российском суде.
По словам Денисовой, суд на запрос адвоката предоставить Халилову переводчика ответил отказом, расценив просьбу защиты как «отказ от высказываний в свою защиту».
Незаконный отказ заключенным гражданам Украины - крымским татарам в предоставлении им права при общении с судом воспользоваться переводчиком, несет массовый и системный характер государства-оккупанта.
Денисова убеждена, что такие методы Россия использует для лишения права на защиту украинских граждан, безосновательно удерживаемых в тюрьмах. Такая практика противоречит статьи 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В этой связи, украинский омбудсман заявила, что обращается к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, а также к Высшей квалификационной коллегии судей, генеральному прокурору и к главе Южного военного окружного суда России с требованием «восстановить законные права Халилова и обеспечить соблюдение процессуальных прав других удерживаемых властями граждан Украины».
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