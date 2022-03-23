РФ готовится блокировать выезд из Крыма, чтобы переселенные туда россияне не могли убежать, – разведка

Россия готовится блокировать выезд из оккупированного Крыма "Крымским мостом" в сторону России, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
С начала оккупации Крыма Россия меняет демографию полуострова, инициировав, например, ряд программ по переселению российских граждан туда и вытесняя оттуда украинцев. Цель России – заменить нелояльное население.
Украинские разведчики получили информацию, что власти РФ готовятся блокировать движение "Крымским мостом" силами Росгвардии, а также планируют ограничить движение паромной переправой и запретят авиасообщение. Формальной причиной для таких действий будут называть борьбу с украинскими диверсантами и предотвращение возможных "террористических атак".
С начала оккупации Крыма Россия меняет демографию полуострова, инициировав, например, ряд программ по переселению российских граждан туда и вытесняя оттуда украинцев. Цель России – заменить нелояльное население.
Украинские разведчики получили информацию, что власти РФ готовятся блокировать движение "Крымским мостом" силами Росгвардии, а также планируют ограничить движение паромной переправой и запретят авиасообщение. Формальной причиной для таких действий будут называть борьбу с украинскими диверсантами и предотвращение возможных "террористических атак".
В первой волне беглецов - российские силовики, военные и члены их семей, а также представители оккупационной администрации Севастополя. Информация о начале панической распродажи недвижимости на полуострове появилась в медиа еще в начале марта.
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