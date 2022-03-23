РФ готовится блокировать выезд из Крыма, чтобы переселенные туда россияне не могли убежать, – разведка

13:34 23 марта Киев, Украина





С начала оккупации Крыма Россия меняет демографию полуострова, инициировав, например, ряд программ по переселению российских граждан туда и вытесняя оттуда украинцев. Цель России – заменить нелояльное население.



Украинские разведчики получили информацию, что власти РФ готовятся блокировать движение "Крымским мостом" силами Росгвардии, а также планируют ограничить движение паромной переправой и запретят авиасообщение. Формальной причиной для таких действий будут называть борьбу с украинскими диверсантами и предотвращение возможных "террористических атак". Россия готовится блокировать выезд из оккупированного Крыма "Крымским мостом" в сторону России, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.С начала оккупации Крыма Россия меняет демографию полуострова, инициировав, например, ряд программ по переселению российских граждан туда и вытесняя оттуда украинцев. Цель России – заменить нелояльное население.Украинские разведчики получили информацию, что власти РФ готовятся блокировать движение "Крымским мостом" силами Росгвардии, а также планируют ограничить движение паромной переправой и запретят авиасообщение. Формальной причиной для таких действий будут называть борьбу с украинскими диверсантами и предотвращение возможных "террористических атак".

"Путинские власти пытаются отреагировать на панические настроения среди граждан РФ, которые незаконно переселились в украинский Крым после февраля 2014 года. Кафиры стремятся остановить поток беглецов с полуострова. В последние недели, после февральского вторжения российской армии в Украину, наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма”, – рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.

В первой волне беглецов - российские силовики, военные и члены их семей, а также представители оккупационной администрации Севастополя. Информация о начале панической распродажи недвижимости на полуострове появилась в медиа еще в начале марта.