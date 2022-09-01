Рф готовит провокации с целью дискредитации Зеленского - Минобороны

Разведка Минобороны сообщает, что рф готовит провокации с целью дискредитации президента Украины.
В частности, в рф планируют создать фейковую площадку (сайт) так называемого "Фонда Зеленского", на которой будет размещено предложение к иностранным гражданам и учреждениям, присоединиться к его "деятельности".
Отмечается, что на данный момент уже создан сайт "Фонда", подготовлены для распространения в соцсетях фейковые скриншоты вроде бы публикаций известных СМИ о создании "Фонда", создана база т.н. "сетевых лидеров" и блогеров для дальнейшего распространения материалов, а также подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.
Запуск проекта ожидается в ближайшее время, сообщают в ГУР.
Запуск проекта ожидается в ближайшее время, сообщают в ГУР.
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