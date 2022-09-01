Рф готовит провокации с целью дискредитации Зеленского - Минобороны

19:18 11 августа Киев, Украина

Разведка Минобороны сообщает, что рф готовит провокации с целью дискредитации президента Украины.

"Администрация президента рф согласовала создание новой структуры, аффилированной с российскими спецслужбами. Ее главной задачей станет воплощение информационной "акции", направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы", - говорится в сообщении.

В частности, в рф планируют создать фейковую площадку (сайт) так называемого "Фонда Зеленского", на которой будет размещено предложение к иностранным гражданам и учреждениям, присоединиться к его "деятельности".

"Планируется создание и последующая публикация "ассортиментной линейки Фонда" и регистрация его на торговых площадках Европы. Работу организационной структуры Фонда в странах Европы планируется развивать по принципу "сетевого маркетинга". Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве", - заявляют в ГУР.

Отмечается, что на данный момент уже создан сайт "Фонда", подготовлены для распространения в соцсетях фейковые скриншоты вроде бы публикаций известных СМИ о создании "Фонда", создана база т.н. "сетевых лидеров" и блогеров для дальнейшего распространения материалов, а также подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.



Запуск проекта ожидается в ближайшее время, сообщают в ГУР.