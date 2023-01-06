Рф готовит на Рождество теракты на оккупированных территориях Украины - Верещук

В Рождество россия может устроить теракты в храмах на временно оккупированных территориях Украины, заявила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Верещук обратилась к украинцам с призывом быть осмотрительными в праздник.
Что известно о "рождественском перемирии"
Глава страны-агрессора владимир путин поручил российским военным прекратить ведение боевых действий на территории Украины с 6 по 7 января. В Украине назвали заявление кремля о "рождественском перемирии" исключительно пропагандистским жестом.
Американский Институт изучения войны (ISW) убежден, что заявление путина о прекращении огня войсками рф на Рождество является информационной операцией, направленной на нанесение ущерба репутации Украины. Также ISW считает, что путин мог добиваться 36-часовой паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных сделок на критических участках фронта.
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