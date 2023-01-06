Рф готовит на Рождество теракты на оккупированных территориях Украины - Верещук

11:51 06 января Киев, Украина

В Рождество россия может устроить теракты в храмах на временно оккупированных территориях Украины, заявила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Обращаюсь к украинским гражданам на временно оккупированных территориях: есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях", - написала она на своем Telegram-канале.
Верещук обратилась к украинцам с призывом быть осмотрительными в праздник.
"Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", — подытожила вице-премьер.
Что известно о "рождественском перемирии"

Американский Институт изучения войны (ISW) убежден, что заявление путина о прекращении огня войсками рф на Рождество является информационной операцией, направленной на нанесение ущерба репутации Украины. Также ISW считает, что путин мог добиваться 36-часовой паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных сделок на критических участках фронта.