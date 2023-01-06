Рф готовит на Рождество теракты на оккупированных территориях Украины - Верещук

11:51 06 января Киев, Украина

В Рождество россия может устроить теракты в храмах на временно оккупированных территориях Украины, заявила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук

"Обращаюсь к украинским гражданам на временно оккупированных территориях: есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях", - написала она на своем Telegram-канале.

Верещук обратилась к украинцам с призывом быть осмотрительными в праздник.

"Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", — подытожила вице-премьер.

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