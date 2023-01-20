Рф готова нанести удар с моря, в том числе с подлодок – Наталья Гуменюк

11:12 20 января Киев, Украина

На боевом дежурстве в Черном море находятся шесть российских ракетоносителей. Наличие корабельной группировки свидетельствует о готовности россиян к тому, чтобы нанести ракетный удар. Будет он точечный или массированный, будет зависеть от стратегии врага.

Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Корабельная группировка продолжает держаться почти в том же составе, хотя некоторая ротация нами наблюдается, это определенным образом связано со штормом. Море штормит, море продолжает поддерживать нашу позицию, как говорится", - отметила она.

По словам Гуменюк, среди шести ракетоносителей врага в Черном море - два подводных, общий залп может достигать 40 ракет Калибр.

"Это достаточно мощная готовность. Можно говорить об опасности, как единичных ракетных ударов, так и подготовке к массированному ракетному удару потому, что определенная активность авиации также наблюдается. Несмотря на то, что они заявляли, что это будут "учения", но учебно- тренировочный полет может превратиться в нападение", - пояснила Гуменюк.

Она призвала украинцев быть очень внимательными к сообщениям о воздушной тревоге.



Как отметила Гуменюк, россияне держат корабли по мысу Тарханкут в направлении Новороссийска так, чтобы в соответствующих погодных условиях зайти в пункты базирования, но не приближают на расстояние, с которого могут быть поражены украинскими военными. Из этой зоны российские корабли могут выпускать Калибры по Украине.