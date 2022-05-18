РФ готова к ведению долговременной войны - Резников

23:02 17 мая Киев, Украина

Россия готовится к ведению долговременных военных действиях на территории Украины.

Об этом написал министр обороны Алексей Резников в Фейсбуке. Обращение написано в связи с предстоящим саммитом НАТО в Мадриде.

"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как на Херсонщине, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", - написал министр.



Также он сообщил, что у границы с Украиной белорусские войска осуществляют активные маневры, что вынуждает украинскую армию резервировать силы на случай, если Москва дожмет Минск на вторжение.

"Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайший срок. Не дать России затянуть конфликт. Поэтому мы очень заинтересованы получать международную помощь, покупать оружие максимально быстро и в нужных количествах", - подчеркнул он.



Резников хочет, чтобы Альянс дал ответ на вопрос, какое будущее он видит для Украины.