12:31 27 октября Киев, Украина

По информации, полученной от Центра национального сопротивления, в россии формируются штурмовые отряды из отказников, которые могут быть задействованы в дальнейших наступательных операциях на востоке Украины.



Сообщается, что на полигоне "Постоялые дворы" в Курской области был создан специальный лагерь для формирования подразделений, аналогичных "штурм-Z". Предполагается, что эти отряды будут направлены для выполнения "мясных штурмов" в районе Авдеевки, через территорию Ростовской области.



Лагерь подвергается строгому оцеплению со стороны военной полиции, специальных подразделений Росгвардии и полиции с целью предотвращения возможных беспорядков. Сведения о деятельности в лагере остаются недоступными для адвокатов и членов семей военнослужащих, что вызывает определенные опасения.