РФ должна прекратить идентифицировать Украину как часть постсоветского пространства - посол

Россия продолжает попытки идентифицировать Украину как часть мифического постсоветского пространства, а украинскую нацию — как несуществующую.
По словам посла, на фоне попыток «некоторых людей» представить Украину как молодое государство, а украинскую нацию — как несуществующую, отделившуюся от «единой» русской нации, важно помнить, что в 1991 году Украина не получила, а восстановила независимость.
Об этом заявила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в интервью венгерскому изданию Budapest Times в преддверии 30-летия Дня Независимости Украины.
Свобода и независимость не были подарены украинцам в 1991 году, подчеркнула посол. Украинцы боролись за это веками.
Посол напомнила о cоздании Украинской Народной Республики в 1917 году, Голодоморе 1932-33 годов, о жертвах Второй мировой войны и борьбу Украинской повстанческой армии против нацистского и советского режимов.
Как сообщалось, в прошлом месяце президент России Владимир Путин опубликовал пропагандистскую статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой опровергается само право украинцев на провозглашение независимости и самостоятельные внешнеполитические действия.
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