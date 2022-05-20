РФ должна прекратить идентифицировать Украину как часть постсоветского пространства - посол

17:40 16 августа Киев, Украина

Россия продолжает попытки идентифицировать Украину как часть мифического постсоветского пространства, а украинскую нацию — как несуществующую.

По словам посла, на фоне попыток «некоторых людей» представить Украину как молодое государство, а украинскую нацию — как несуществующую, отделившуюся от «единой» русской нации, важно помнить, что в 1991 году Украина не получила, а восстановила независимость.

Об этом заявила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в интервью венгерскому изданию Budapest Times в преддверии 30-летия Дня Независимости Украины.

«Украинское государство, несмотря на относительно короткую недавнюю историю, имеет глубокие исторические корни, уходящие в эпоху Киевской Руси и даже глубже, связывая нас с трипольской культурой, которая была одной из древнейших культур в мире и существовала на территории современной Украины», - сказала Непоп.

Свобода и независимость не были подарены украинцам в 1991 году, подчеркнула посол. Украинцы боролись за это веками.

Посол напомнила о cоздании Украинской Народной Республики в 1917 году, Голодоморе 1932-33 годов, о жертвах Второй мировой войны и борьбу Украинской повстанческой армии против нацистского и советского режимов.

«Важно помнить все эти факты, чтобы окончательно прекратить практику, когда "некоторые люди" все еще пытаются идентифицировать Украину как часть мифического постсоветского пространства, не желая признавать, что членство нашей страны в Советском Союзе не было нашим желанием и это был лишь один эпизод в нашей многовековой истории», - сказала она, подчеркнув, что такой «постсоветский» подход лишь питает желание Москвы обосновать теорию своей «сферы влияния».

Как сообщалось, в прошлом месяце президент России Владимир Путин опубликовал пропагандистскую статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой опровергается само право украинцев на провозглашение независимости и самостоятельные внешнеполитические действия.