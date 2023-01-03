Рф держит в Крыму носители ядерных боеприпасов

19:11 03 января Киев, Украина





Об этом сообщил представитель главного управления разведки Андрей Черняк в эфире общенационального телемарафона новостей во вторник, 3 января. Страна террорист держит в захваченном Крыму носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.Об этом сообщил представитель главного управления разведки Андрей Черняк в эфире общенационального телемарафона новостей во вторник, 3 января.

"Военная разведка видит, что на территории временно оккупированного Крыма сейчас размещены носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Речь идет о кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Потенциально такая возможность у россии есть", - отметил он.

Военная разведка Украины следит за перемещениями ядерного оружия россии, в частности тактического уровня, и знает, где оно расположено, добавил Черняк.



По его словам, российские оккупанты осуществляли определенные работы на объекте "Феодосия-13" в с.Краснокаменка, чтобы подготовить его для хранения ядерных боеприпасов, однако пока неизвестно, завершены ли эти работы.



Представитель военной разведки также прокомментировал возможность нанесения россией ядерного удара. Он отметил, что "страна-оккупант способна на все", а "Украина учитывает различные варианты развития событий".