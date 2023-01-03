Рф держит в Крыму носители ядерных боеприпасов

Страна террорист держит в захваченном Крыму носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.
Об этом сообщил представитель главного управления разведки Андрей Черняк в эфире общенационального телемарафона новостей во вторник, 3 января.
Об этом сообщил представитель главного управления разведки Андрей Черняк в эфире общенационального телемарафона новостей во вторник, 3 января.
Военная разведка Украины следит за перемещениями ядерного оружия россии, в частности тактического уровня, и знает, где оно расположено, добавил Черняк.
По его словам, российские оккупанты осуществляли определенные работы на объекте "Феодосия-13" в с.Краснокаменка, чтобы подготовить его для хранения ядерных боеприпасов, однако пока неизвестно, завершены ли эти работы.
Представитель военной разведки также прокомментировал возможность нанесения россией ядерного удара. Он отметил, что "страна-оккупант способна на все", а "Украина учитывает различные варианты развития событий".
По его словам, российские оккупанты осуществляли определенные работы на объекте "Феодосия-13" в с.Краснокаменка, чтобы подготовить его для хранения ядерных боеприпасов, однако пока неизвестно, завершены ли эти работы.
Представитель военной разведки также прокомментировал возможность нанесения россией ядерного удара. Он отметил, что "страна-оккупант способна на все", а "Украина учитывает различные варианты развития событий".
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