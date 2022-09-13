РФ демонстрирует неспособность проводить военные операции - Пентагон

Армия рф на фоне контрнаступления Украины в Харьковской области показала низкий моральный дух, проблемы с логистикой и неспособность проводить военные операции.
По его словам, Вооруженные силы Украины с большим успехом воспользовались возможностями, которые у них появились на поле боя и изменили динамику войны. Киев поставил перед москвой множество дилемм на линии фронта и вынудил решать, куда она перебросит свои силы – на север или юг.
Он пояснил, что у россии с самого начала войны были трудности со снабжением, тыловым обеспечением, командованием и управлением. При отступлении российские войска бросали технику, что может свидетельствовать о дезорганизованном командовании» армией.
В Пентагоне отметили, что в Херсонской области США видят преднамеренные и тщательно выверенные операции украинцев, включая некоторое умеренное продвижение вперед. Киев заявил о контрнаступлении на юге 29 августа и оттянул туда часть группировки российской армии, а 5 сентября ударил по позициям россии в Харьковской области.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября украинские силы отвоевали 6 тыс. квадратных километров на востоке и юге. По оценке аналитиков, это около 10% территории, которую захватила россия после вторжения 24 февраля.
В ответ на поражение под Харьковом россия нанесла ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Зеленский назвал это «энергетическим террором». По словам Зеленского, это признак отчаяния тех, кто придумал эту войну»
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