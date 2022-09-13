РФ демонстрирует неспособность проводить военные операции - Пентагон

11:32 13 сентября Киев, Украина

Армия рф на фоне контрнаступления Украины в Харьковской области показала низкий моральный дух, проблемы с логистикой и неспособность проводить военные операции.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона , передает CNN

«россия снова должна ответить на вопрос, почему их силы отреагировали так, как они поступили в Харьковской области. Показательны отчеты, которые мы видели, с точки зрения низкого морального духа, проблем с логистикой, неспособности проводить операции», – цитирует военного чиновника CNN.

По его словам, Вооруженные силы Украины с большим успехом воспользовались возможностями, которые у них появились на поле боя и изменили динамику войны. Киев поставил перед москвой множество дилемм на линии фронта и вынудил решать, куда она перебросит свои силы – на север или юг.

«Эту проблему очень трудно решить», – сказал чиновник.

Он пояснил, что у россии с самого начала войны были трудности со снабжением, тыловым обеспечением, командованием и управлением. При отступлении российские войска бросали технику, что может свидетельствовать о дезорганизованном командовании» армией.



В Пентагоне отметили, что в Херсонской области США видят преднамеренные и тщательно выверенные операции украинцев, включая некоторое умеренное продвижение вперед. Киев заявил о контрнаступлении на юге 29 августа и оттянул туда часть группировки российской армии, а 5 сентября ударил по позициям россии в Харьковской области.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября украинские силы отвоевали 6 тыс. квадратных километров на востоке и юге. По оценке аналитиков, это около 10% территории, которую захватила россия после вторжения 24 февраля.



В ответ на поражение под Харьковом россия нанесла ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Зеленский назвал это «энергетическим террором». По словам Зеленского, это признак отчаяния тех, кто придумал эту войну»