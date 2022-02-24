РФ делает все, чтобы подорвать эффективность Миссии ОБСЕ на Донбассе

08:44 28 Май Киев, Украина

Российская Федерация через свои незаконные вооруженные формирования оказывает давление на Спецмониторинговую миссию ОБСЕ (СММ) на Донбассе , с целью подрыва эффективности ее деятельности.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Российская Федерация прилагает все усилия, чтобы подорвать эффективность международного мониторинга, который осуществляется ОБСЕ в зоне конфликта. С помощью шантажа Россия заставляет государства-участники принять решение о продлении только на два месяца присутствия наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска на российско-украинской границе" , - заявил он.

Глава миссии Украины в ОБСЕ отметил, что продление мандата этой миссии только на два месяца "сильно увеличит ненужную административную нагрузку на эту Миссию, подрывая её возможности по мониторингу, которые и без того существенно ограничены необоснованными препятствиями со стороны принимающей страны".

Отдельно Цымбалюк указал на продолжающееся давление России через свои незаконные вооруженные формирования на Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ (СММ) в Украине, которая сталкивается с многочисленными препятствиями в передвижении и мониторинговой деятельности. В последнее время появилась новая тенденция, когда на фоне закрытия КПВВ боевики не разрешают командам миссии из подконтрольных правительству и оккупированных территорий провести обмен прицепами на блокпосту возле Еленовки.



Как сообщалось, Наблюдательная миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года согласно решению Постоянного совета ОБСЕ, принятого на основе консенсуса. Она осуществляет мониторинг ситуации и передвижений через границу на двух официальных российских пунктах пропуска и сообщает об этом в своих отчетах. Сейчас Миссия состоит из 22 человек.



Украина и страны-партнеры постоянно призывают к расширению мандата Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на все участки границы, прилегающие к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей, но такое расширение блокирует Россия. При этом российская сторона запрещает двум десяткам наблюдателей ОБСЕ использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники.



Мандат Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" продолжается 4 месяца, и каждый раз, начиная с 2014 года, продлевается на следующие 4 месяца. Делегации Украины, ЕС, США и других стран в ОБСЕ неоднократно заявляли о необходимости более длительного мандата Миссии - на один год, как это в случае со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ (СММ) в Украине.



Это предложение блокировалось делегацией России в ОБСЕ, которая на этот раз вообще заявила о необходимости продления мандата Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" только на 2 месяца. Нынешний четырехмесячный мандат Миссии заканчивается 31 мая 2021 года.