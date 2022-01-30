Результаты выборов в аннексированном Крыму

В России закончились региональные выборы: пропутинская "Единая Россия" говорит о победе на всех уровнях, а общественные наблюдатели - о тысячах нарушений во время голосования.
И.о. "губернатора" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый "Единой Россией" на "выборах" главы города, по итогам обработки всех протоколов получил 85,72% голосов.
Об этом сообщил глава "городской избирательной комиссии" Сергей Даниленко в понедельник 14 сентября.
По данным системы избиркома оккупантов, второе место занял вице-спикер законодательного собрания города Илья Журавлев (ЛДПР) с 4,95%. На предыдущих губернаторских выборах он был третьим, получив 7,61% голосов.
Третье место досталось голове горсовета в 1991-1992 годах Ивану Ермакову ("Патриоты России"), его поддержали 2,62% избирателей. Примерно столько же голосов он получил на выборах три года назад — 2,13%.
По последним данным, явка составила 48%.
И.о. "губернатора" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый "Единой Россией" на "выборах" главы города, по итогам обработки всех протоколов получил 85,72% голосов.
Об этом сообщил глава "городской избирательной комиссии" Сергей Даниленко в понедельник 14 сентября.
По данным системы избиркома оккупантов, второе место занял вице-спикер законодательного собрания города Илья Журавлев (ЛДПР) с 4,95%. На предыдущих губернаторских выборах он был третьим, получив 7,61% голосов.
Третье место досталось голове горсовета в 1991-1992 годах Ивану Ермакову ("Патриоты России"), его поддержали 2,62% избирателей. Примерно столько же голосов он получил на выборах три года назад — 2,13%.
По последним данным, явка составила 48%.
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