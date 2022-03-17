Расследование США кибератак на государственные структуры разных стран, показало причастность к кибератакам сотрудников ГРУ, Украинская сторона полностью доверяет обнародованным данным.
Об этом говорится в комментарии МИДа Украины, обнародованном пресс-службой ведомства.
Дипломаты подчеркивают, что такая деятельность демонстрирует полное неуважение к общественной безопасности и международной стабильности.
В комментарии отмечается, что Украина подтверждает твердую позицию, что нормы и принципы международного права в полной мере применяются и к поведению государств в кибернетическом пространстве, а ответственные за кибератаки должны быть привлечены к ответственности.
В комментарии отмечается, что Украина подтверждает твердую позицию, что нормы и принципы международного права в полной мере применяются и к поведению государств в кибернетическом пространстве, а ответственные за кибератаки должны быть привлечены к ответственности.
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