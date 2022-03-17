11:43 21 октября Киев, Украина

Расследование США кибератак на государственные структуры разных стран, показало причастность к кибератакам сотрудников ГРУ, Украинская сторона полностью доверяет обнародованным данным.

Об этом говорится в комментарии МИДа Украины, обнародованном пресс-службой ведомства.

"Украина полностью доверяет обнародованным Министерством юстиции США результатам расследования и обвинению шести сотрудникам российского Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в совершении ряда кибератак по всему миру, в частности в Украине, США, Франции, Грузии и Южной Корее. Полностью поддерживаем заявление Государственного секретаря США Майка Помпео о необходимости строгого осуждения продолжающейся подрывной, деструктивной и дестабилизирующей деятельности РФ в киберпространстве", - заявили в МИДе.

Дипломаты подчеркивают, что такая деятельность демонстрирует полное неуважение к общественной безопасности и международной стабильности.



В комментарии отмечается, что Украина подтверждает твердую позицию, что нормы и принципы международного права в полной мере применяются и к поведению государств в кибернетическом пространстве, а ответственные за кибератаки должны быть привлечены к ответственности.