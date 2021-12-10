Результаты рабочей поездки Дениса Шмыгаля в Харьков

Денис Шмыгаль прибыл в Харьков, где провел брифинг и посетил государственное авиационное производственное предприятие.
На совещании с участием премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра инфраструктуры Владислава Криклия, народных депутатов, руководства предприятия ХГАПП, руководства Харьковской ОГА, представителей "Укроборонпрома" и профсоюза авиастроителей Украина обсуждалась судьба предприятия.
По его словам, совместно с Министерством финансов будет утвержден план санации и развития ХГАПП, что позволит предприятию делать заказы, получать средства и тратить их на закупку комплектаций и строительство новых самолетов.
Он отметил важность авиационных предприятий для украинской экономики и пообещал принимать меры, чтобы авиационные предприятия имели перспективы развития.
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