Результаты рабочей поездки Дениса Шмыгаля в Харьков

17:09 13 Август Киев, Украина

Денис Шмыгаль прибыл в Харьков , где провел брифинг и посетил государственное авиационное производственное предприятие.



На совещании с участием премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра инфраструктуры Владислава Криклия, народных депутатов, руководства предприятия ХГАПП, руководства Харьковской ОГА, представителей "Укроборонпрома" и профсоюза авиастроителей Украина обсуждалась судьба предприятия.

"Мы приехали, чтобы найти общие решения", - начал Шмыгаль.

По его словам, совместно с Министерством финансов будет утвержден план санации и развития ХГАПП, что позволит предприятию делать заказы, получать средства и тратить их на закупку комплектаций и строительство новых самолетов.

"Следующий этап - это развитие программы содействия экспорту. Мы обсудили законодательные изменения, которые необходимо осуществить. А также пути финансирования, необходимые для того, чтобы предприятие работало. Например, планируем сделать заказ двух самолетов в следующем году, чтобы предприятие развивалось, платило налоги и обеспечивало рабочие места", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил важность авиационных предприятий для украинской экономики и пообещал принимать меры, чтобы авиационные предприятия имели перспективы развития.