Результаты официального визита Президента Украины в США

Президент Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом по приглашению американского лидера Джо Байдена. Одним из главных вопросов визита стало обсуждение нынешней ситуации в Украине, а также продолжение всестороннего двустороннего взаимодействия в условиях противостояния агрессии рф.

Президенты обсудили дальнейшее сотрудничество для противостояния российской агрессии. Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники будут продолжать помогать Украине в войне с рф, удовлетворяя финансовые, гуманитарные и военные потребности. Он осудил действия россии по разрушению гражданской инфраструктуры и попытки использовать зиму как оружие, одновременно отметив, как сопротивление украинцев "продолжает вдохновлять мир". Во время общей пресс-конференции, Джо Байден подчеркнул, что агрессор в войне - россия, которая не только развязала несправедливую войну, но и старается уничтожить всех украинцев - обстреливая инфраструктуру страны, желая оставить их без света, тепла и еды.

Власти США объявили о выделении очередного пакет военной помощи на общую сумму 1,85 млн долларов. В него впервые войдет система противоракетной обороны Patriot, которая способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы ПВО. Общая сумма американской военная помощь Украине при президенте Байдене достигла 21,9 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу во время визита в США 21 декабря. Его выступление состоялось на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии. Владимир Зеленский заявил, что битва за Бахмут определит, как будет развиваться война в Украине дальше. Поэтому Украине необходима военная помощь США, в частности, системы ПВО Patriot.

Напомним, что Владимир Зеленский ни разу не покидал территорию Украины с начала полномасштабного вторжения российских войск. Свой первый зарубежный визит он совершил в среду, 21 декабря, в США.