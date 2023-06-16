Результативные удары украинских вооруженных сил по российским силам - сводка

За текущие сутки украинские военные совершили 20 налетов на российских агрессоров, нанеся значительные удары по стратегически важным объектам.
Об этом информировал Генштаб Вооруженных Сил Украины в четверг, 18 мая. В рамках проведенных операций, воздушные силы осуществили шесть налетов на места концентрации военнослужащих и военной техники противника, полностью уничтожив 21 крылатую ракету и семь вражеских разведывательных дронов различных модификаций.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли серьезные удары по объектам, где размещалось вооружение и военная техника противника, был уничтожен склад боеприпасов, три артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс, а также семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция, используемые оккупантами.
В свою очередь, российские силы продолжали концентрировать свои основные усилия на направлениях Лиманский, Бахмутский, Авдеевский и Марьинский.
За последние 24 часа там произошло 17 боевых столкновений, при этом самые интенсивные сражения развернулись вокруг населенных пунктов Бахмут и Марьинка.
Об этом информировал Генштаб Вооруженных Сил Украины в четверг, 18 мая. В рамках проведенных операций, воздушные силы осуществили шесть налетов на места концентрации военнослужащих и военной техники противника, полностью уничтожив 21 крылатую ракету и семь вражеских разведывательных дронов различных модификаций.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли серьезные удары по объектам, где размещалось вооружение и военная техника противника, был уничтожен склад боеприпасов, три артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс, а также семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция, используемые оккупантами.
В свою очередь, российские силы продолжали концентрировать свои основные усилия на направлениях Лиманский, Бахмутский, Авдеевский и Марьинский.
За последние 24 часа там произошло 17 боевых столкновений, при этом самые интенсивные сражения развернулись вокруг населенных пунктов Бахмут и Марьинка.
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