Резникова могут уволить и назначить на пост посла в Британии - Железняк
10:40 31 августа Киев, Украина
Алексея Резникова
ожидает отстранение от должности министра обороны Украины на предстоящей неделе и назначение на пост посланника
Украины в Великобритании.
Сообщение об этом появилось в Telegram от члена фракции "Голос" Ярослава Железняка в четверг, 31 августа.
"По моим сведениям, Алексей Резников собирается покинуть пост министра обороны и в последствии стать послом в Великобритании... Что касается времени, это произойдет на следующей неделе, то есть в начале сентября... Насколько это точно? Современная политика кадровых изменений бывает непредсказуемой, но посольства были уведомлены об этой ротации еще вчера утром. По крайней мере, частично", - написал Железняк.
Одновременно Железняк подчеркнул, что на замещение поста министра обороны предполагается выдвинуть бывшего члена фракции "Голос" и нынешнего главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии