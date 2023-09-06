Резникова могут уволить и назначить на пост посла в Британии - Железняк

Сообщение об этом появилось в Telegram от члена фракции "Голос" Ярослава Железняка в четверг, 31 августа.

"По моим сведениям, Алексей Резников собирается покинуть пост министра обороны и в последствии стать послом в Великобритании... Что касается времени, это произойдет на следующей неделе, то есть в начале сентября... Насколько это точно? Современная политика кадровых изменений бывает непредсказуемой, но посольства были уведомлены об этой ротации еще вчера утром. По крайней мере, частично", - написал Железняк.